Pedro Malheiro: Kupa finali daha farklı olacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncularından Pedro Malheiro, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Malheiro, "Maça aslında iyi başladık. Galatasaray'ın oyun kurulumlarını engelledik Biz de aslında iyi bir oyun ortaya koyduk, istediklerimizi yaptık, fırsatlarımız da vardı. İlk golü biz atabilseydik maçı farklı bir havaya sokabilirdi. Ancak kaybettik. Şu an kaybettik." dedi.

"KUPA FİNALİ DAHA FARKLI OLACAK"

Malheiro, Galatasaray ile kupada oynayacakları final maçı için, "Düşünmemiz gereken final maçı. Bunlar iki farklı maç olacak. Final maçı daha farklı olacak. En iyi oyunla kupayı kazanacağımızdan eminim ben." sözlerini sarf etti.