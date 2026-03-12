Pedro Neto önce itti sonra gönlünü aldı!

PSG ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Parc de Princes'te kozlarını paylaştı. Maçın son dakikaları PSG'nin 4-2 üstünlüğüyle ederken saha kenarındaki top toplayıcı çocuk ile Chelseali Pedro Neto arasında küçük bir gerginlik yaşandı.

Top dışarıya çıkınca Neto, yeni bir top almak için kenara geldi. Ancak saha kenarındaki top toplayıcı çocuk topu vermeyi reddetti. Bu hareketin ardından Portekizli oyuncu top toplayıcıyı sert bir şekilde itti. VAR ise bu pozisyonu inceledikten sonra hakeme bir uyarıda bulunmadı.

Portekizli Yıldız, karşılaşmanın ardından top toplayıcıya formasını vererek özür diledi.

Karşılaşmanın sonunda yaptığı açıklamada ise, “Maçı kaybediyorduk ve oyunun duygusuyla topu hızlıca almak istedim. Ona küçük bir itme yaptım. Normalde böyle biri değilim. O anın sıcaklığıyla oldu ve özür dilemek istiyorum” dedi.

Paris'te ilk ayağı 5-2 sonuçlanan karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Salı günü Stamford Bridge'de oynanacak.