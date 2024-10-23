SunExpress ve Pegasus Hava Yolları, tecrübeli veya tecrübesiz olmak üzere kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Her iki iş ilanında da adayların sağlaması gereken fiziksel özellikler, yabancı dil, mezuniyet gibi şartlar bulunuyor. İşte, SunExpress ve Pegasus kabin memuru alımı detayları...