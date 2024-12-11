PEGASUS YÜZDE 70 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya, 11 Aralık 2024 - 12 Aralık 2024 (Türkiye yerel saatine göre 11 Aralık 2024 saat 10:30’dan itibaren 12 Aralık 2024 saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen kampanyanın geçerli olduğu uçuş tarihi kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.