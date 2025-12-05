Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus’tan 9 euroya yurt dışı bilet kampanyası! Pegasus yurt dışı kampanyası hangi tarihlerde geçerli, seyahat tarihleri ne zaman?

        Pegasus'tan yurt dışı indirimli bilet kampanyası! Pegasus yurt dışı kampanyası seyahat tarihleri ne zaman?

        Pegasus, yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 150.000 adet koltuk satışa sunuldu. Peki yurt dışı bilet kampanyası seyahat tarihleri ne zaman, hangi uçuşlar için geçerli? İşte Pegasus yurt dışı kampanyasına dair ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:09
        ABONE OL
        1

        Pegasus, yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. 7 Aralık’a kadar devam edecek olan kampanya 12 Ocak - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. Peki yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli? İşte Pegasus yurt dışı kampanyası hakkında detaylar

        2

        PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 5 Aralık bugün itibarıyla başladı. 7 Aralık’a kadar devam edecek kampanya kapsamında 150.000 adet koltuk satışa sunuldu.

        3

        SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Pegasus yurt dışı kampanyası 12 Ocak - 28 Mart 2026 tarihler arasındaki uçuşları kapsıyor.

        4

        KATILIM ŞARTLARI

        - Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler kampanyanın geçerli olduğu tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmekte.

        - Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirler, kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde kampanyadan faydalanabilir.

        - Pegasus BolBollu misafirler kampanyadan burada sayılan kampanya kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanabilir.

        - Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu misafir için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için 1 adet ile sınırlıdır.

        - Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirler uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

        - Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

        - Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

        - Pegasus, kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

