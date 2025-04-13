Peker Açıkalın'ın değişimi "Vay canına" dedirtti
Peker Açıkalın'ın değişimi, görenlere; "Vay canına" dedirtti. Saçlarını kazıtan Açıkalın'ın bir hayli kilo aldığı görüldü
Peker Açıkalın, 1989'da 'Kim Bunlar' ile başladığı 36 yıllık kariyerinde; 18 sinema filmiyle 14 TV yapımında rol aldı.
'Türkler Çıldırmış Olmalı 2'
2006 - 2007 arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın, son olarak geçtiğimiz yıl, 'Türkler Çıldırmış Olmalı 2' adlı sinema filminde rol aldı.
'Avrupa Yakası'
2011'de kalp krizi geçirerek sağlık sorunu yaşayan Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz yaz beyin kanaması geçirerek konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. 62 yaşındaki Açıkalın, söz konusu iddiayı; "Sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" cümlesiyle yalanlamıştı.
'Ekmek Teknesi'
Peker Açıkalın, paylaştığı yeni fotoğrafıyla görünümündeki değişim bir hayli dikkat çekti. Saçlarını kazıtan Açıkalın'ın bir hayli kilo aldığı görüldü. Ünlü oyuncunun yeni görünümü, görenlere; "Vay canına" dedirtti.