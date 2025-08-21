PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.

Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.

PELE FİLMİ HAKKINDA

Filmin fotoğraf çekimleri 30 Eylül 2013 tarihinde Rio de Janeiro'da başladı. 9 Şubat 2014 tarihinde, filmin 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında yayınlanmayacağı açıklandı. Çünkü montajı yapılıyordu ve bazı çekimler yapılmaktaydı.

Film tamamen Brezilya'da çekildi, sırasıyla Leonardo Carvalho ve Kevin de Paula sırasıyla 9 ve 17 yaşlarında yükselen yıldızı oynuyorlardı. Pele: “Genç benliğimi oynayan iki genç oyuncu hem ekranda hem de futbol sahasındaki yeteneklerinin kanıtı olarak gerçek yıldızlar olacak” dedi.

Zimbalist, Pele'nin erken yaşantısına dramatik nedenlerle odaklanmak istediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açıkladı: "1950 (Dünya Kupası) kaybından (Uruguay'a karşı) Brezilya ulusal kimliğinin doğuşuna paralel bir efsanenin doğuşuydu) ve 1950'de (Dünya Kupası) Maracana stadyumunda (Uruguay'a karşı) kaybediyordu.".[6] Film, Pele ve babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.