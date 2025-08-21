Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimler? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu , ne zaman çekildi?

        Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, 21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu konu alan film biyografi türündedir. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Senaryosunu ve yönetmenliğini Michael Zimbalist, Jeff Zimbalis üstlendiği Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin çekimleri Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimler? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu , ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        PELE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kevin de Paula .... Pelé, 13-17 yaş arası

        Leonardo Lima Carvalho .... 10 yaşındaki Pelé

        Seu Jorge .... Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

        Mariana Nunes .... Celeste, Pele'nin annesi

        Vincent D'Onofrio .... Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü

        Milton Gonçalves .... Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci

        Diego Boneta .... José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı

        Colm Meaney .... George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü

        Felipe Simas .... Garrincha, Brezilyalı futbolcu

        Fernando Caruso .... Zito, Brezilyalı futbolcu

        Rodrigo Santoro .... Brezilyalı spiker

        Pelé .... Otel lobisinde oturan adam

        3

        PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.

        Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

        Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.

        PELE FİLMİ HAKKINDA

        Filmin fotoğraf çekimleri 30 Eylül 2013 tarihinde Rio de Janeiro'da başladı. 9 Şubat 2014 tarihinde, filmin 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında yayınlanmayacağı açıklandı. Çünkü montajı yapılıyordu ve bazı çekimler yapılmaktaydı.

        Film tamamen Brezilya'da çekildi, sırasıyla Leonardo Carvalho ve Kevin de Paula sırasıyla 9 ve 17 yaşlarında yükselen yıldızı oynuyorlardı. Pele: “Genç benliğimi oynayan iki genç oyuncu hem ekranda hem de futbol sahasındaki yeteneklerinin kanıtı olarak gerçek yıldızlar olacak” dedi.

        Zimbalist, Pele'nin erken yaşantısına dramatik nedenlerle odaklanmak istediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açıkladı: "1950 (Dünya Kupası) kaybından (Uruguay'a karşı) Brezilya ulusal kimliğinin doğuşuna paralel bir efsanenin doğuşuydu) ve 1950'de (Dünya Kupası) Maracana stadyumunda (Uruguay'a karşı) kaybediyordu.".[6] Film, Pele ve babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!