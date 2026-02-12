Pelin Akil'den eski eşi Anıl Altan yorumu: Mutlu olmasını isterim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Grip olduğunu söyleyen Akil, gazetecilere esprili bir şekilde; "Mesafemizi koruyalım" dedi. Yapay zekâyla yeni tanıştığını belirten oyuncu; "Kullanmaya yeni başladım, birçok faktörü var. Zaman zaman doktorum oluyor, yeri geliyor yemek tarifleri veren bir şef oluyor. Sonu yok yani, kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil

"İKİMİZ DE SEVİLMEYİ HAK EDİYORUZ"

Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan'ın geçtiğimiz günlerde Dubai'de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan ile paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Evet gördüm, gerçekten bilmiyorum. Ben mutlu olsun isterim. Elbette hayatına birisi girecek. Kız arkadaşı olabilir ya da olmayabilir, ben bilmiyorum ama kalpten ve gönülden mutluluklar diliyorum. İkimiz de sevilmeyi, sayılmayı hak ediyoruz. Yolu açık olsun. İletişimimiz çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz."

Anıl Altan ve Handan Buse Gürcan

Pelin Akil "Marka takıntınız var mı?" sorusuna ise "Bir markanın ürününü çok beğenirsem alırım. Kazancım güzel gittiği zamanlarda tercih ediyorum" yanıtını verdi. Pazar alışverişini sevdiğini de söyleyen Akil; "Çok severim, çocukları götürmeyi de çok severim. Meyve sebze... Ben pazarcıyım, pazar gezmesini çok seviyorum" dedi.

Serdar Ortaç'ın "Kadınları anlamak zor" şeklindeki açıklaması hakkındaki görüşlerini bildiren Pelin Akil, "Yok be, bizi anlamak çok kolay. Erkekler çok büyütüyorlar biz isteklerimizi çok net ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. Pelin Akil'in ardından geceye eski eşi Anıl Altan dâhil oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altan, zekâyla arasının iyi olduğunu belirterek ara sıra danıştığını söyledi. Yoğun bir iş döneminde olduğunu dile getiren Altan, fırsat buldukça kızları Alin ve Lina ile vakit geçirdiğini ifade etti. Anıl Altan "GEREKSİZ YERE GÜNDEM OLDU" Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde Dubai'de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan ile olan fotoğrafını yayımladıktan kısa bir süre sonra silmesine açıklık getirdi. Altan; "Orada arkadaşlarımız da vardı, öyle fotoğraf çektirdik. Sosyal medyada ilgi çektiğini ben de uçakta gördüm. Kendisi bizim sektörden olmadığı için ve maalesef birçok insanın dilinin kemiği olmadığı için, kendisi ve ailesi rahatsız olmasın diye kaldırdım. Gereksiz yere gündem oldu" dedi.