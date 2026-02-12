Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Akil'den eski eşi Anıl Altan yorumu: Mutlu olmasını isterim

        Pelin Akil'den eski eşi Anıl Altan yorumu: Mutlu olmasını isterim

        Ayrı ayrı katıldıkları bir etkinlikte selamlaşan eski eşler; Pelin Akil ile Anıl Altan, birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 09:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mutlu olmasını isterim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Grip olduğunu söyleyen Akil, gazetecilere esprili bir şekilde; "Mesafemizi koruyalım" dedi. Yapay zekâyla yeni tanıştığını belirten oyuncu; "Kullanmaya yeni başladım, birçok faktörü var. Zaman zaman doktorum oluyor, yeri geliyor yemek tarifleri veren bir şef oluyor. Sonu yok yani, kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Pelin Akil
        Pelin Akil

        "İKİMİZ DE SEVİLMEYİ HAK EDİYORUZ"

        Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan'ın geçtiğimiz günlerde Dubai'de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan ile paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Evet gördüm, gerçekten bilmiyorum. Ben mutlu olsun isterim. Elbette hayatına birisi girecek. Kız arkadaşı olabilir ya da olmayabilir, ben bilmiyorum ama kalpten ve gönülden mutluluklar diliyorum. İkimiz de sevilmeyi, sayılmayı hak ediyoruz. Yolu açık olsun. İletişimimiz çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz."

        REKLAM
        Anıl Altan ve Handan Buse Gürcan
        Anıl Altan ve Handan Buse Gürcan

        Pelin Akil "Marka takıntınız var mı?" sorusuna ise "Bir markanın ürününü çok beğenirsem alırım. Kazancım güzel gittiği zamanlarda tercih ediyorum" yanıtını verdi. Pazar alışverişini sevdiğini de söyleyen Akil; "Çok severim, çocukları götürmeyi de çok severim. Meyve sebze... Ben pazarcıyım, pazar gezmesini çok seviyorum" dedi.

        Serdar Ortaç'ın "Kadınları anlamak zor" şeklindeki açıklaması hakkındaki görüşlerini bildiren Pelin Akil, "Yok be, bizi anlamak çok kolay. Erkekler çok büyütüyorlar biz isteklerimizi çok net ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Pelin Akil'in ardından geceye eski eşi Anıl Altan dâhil oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altan, zekâyla arasının iyi olduğunu belirterek ara sıra danıştığını söyledi. Yoğun bir iş döneminde olduğunu dile getiren Altan, fırsat buldukça kızları Alin ve Lina ile vakit geçirdiğini ifade etti.

        Anıl Altan
        Anıl Altan

        "GEREKSİZ YERE GÜNDEM OLDU"

        Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde Dubai'de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan ile olan fotoğrafını yayımladıktan kısa bir süre sonra silmesine açıklık getirdi. Altan; "Orada arkadaşlarımız da vardı, öyle fotoğraf çektirdik. Sosyal medyada ilgi çektiğini ben de uçakta gördüm. Kendisi bizim sektörden olmadığı için ve maalesef birçok insanın dilinin kemiği olmadığı için, kendisi ve ailesi rahatsız olmasın diye kaldırdım. Gereksiz yere gündem oldu" dedi.

        "15 SENEMİZİ İSTEYEREK PAYLAŞTIK, GÜZELCE BİTİRDİK"

        Eski eşi Pelin Akil ile boşanma sonrasındaki ilişkileri hakkındaki sorulara da yanıt veren Anıl Altan, "Aslında çok güzel bir ilişki yaşadık. 'İyi ki yaşadım' dediğim bir ilişkiydi. Bazıları 'Çocuklarının annesi olduğu için değerli' diyor ama hayır çocuklarımın annesi olmasa da Pelin benim için çok değerli. 15 senemizi isteyerek paylaştık, güzelce yaşadık ve güzelce de bitirdik" ifadelerini kullandı.

        Anıl Altan - Pelin Akil ve ikiz kızları Alin ve Lina
        Anıl Altan - Pelin Akil ve ikiz kızları Alin ve Lina

        Etkinlikte karşılaşan eski eşler Pelin Akil ile Anıl Altan, birbirlerine sarılıp sohbet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşerek boğulan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, toprağa verildi. (DHA)

        #pelin akil
        #Anıl Altan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga