Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bayram buluşması

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016'da dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. 2025'te evliliklerini sonlandırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, bu kez Ramazan Bayram'ında bir araya geldi.

Bayramı ailecek geçiren Akil ile Altan, aile büyüklerini ziyaret etti. İkiz kızları Alin ve Lina ile objektif karşısında poz veren ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Pelin Akil, "Masada gelişigüzel bayram şekerleri ve eski çocukluk fotoları... Anneanne, babaanne, halalar, teyzeler, büyük babaanneler ziyaretleri ve bayram, sen ne güzel şeysin. Tam da olması gerektiği gibi... Herkese musmutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

Anıl Altan da Akil ve ikiz kızlarıyla çektirdiği bayram fotoğraflarını "İyi bayramlar" notuyla yayımladı.