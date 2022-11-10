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Bedri Güntay'dan haber var!

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'ın, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildiği öğrenildi

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  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan haber var! - Magazin haberleri

    Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ve Ali Demir ile Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan çiftten Güntay, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan haber var! - Magazin haberleri

    "ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"

    Karahan, eşinin sağlık durumu ile alakalı, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler, sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.
  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan haber var! - Magazin haberleri

    TABURCU EDİLDİ

    Bedri Güntay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat oldu. Güntay'ın geçirdiği operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.
  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan haber var! - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

    Öte yandan ünlü oyuncu, 6 Ekim'de 38 yaşına basmıştı. Pelin Karahan'ın doğum gününü kutlayan ilk isim ise eşi olmuştu. Bedri Güntay, eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Gönderisine duygusal bir not düşen Güntay, Karahan'a "Benim çiçeğim... Sen hep gül, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun" sözleriyle seslenmişti.
  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan haber var! - Magazin haberleri

    MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

    Ayrıca bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, daha önce "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu, "Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabi aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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