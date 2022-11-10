MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, daha önce "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu, "Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabi aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram