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Pelin Öztekin, dün akşam katıldığı televizyon programının ardından gündem oldu. Kariyerinde, Hayat Bilgisi, Benzemez Kimse Sana ve Çok Güzel Hareketler bunlar gibi birçok başarılı projede yer almış güzel oyuncu Pelin Öztekin kimdir? İşte, cevabı...
PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?
1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur.
Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır.
2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.
2012 yılında ekranlara gelen “Benzemez Kimse Sana” isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır.
20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirip 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, 2015 yılında da şubat ayında 25 kilo daha verip 75 kiloya indi.
Dizi ve Filmleri:
2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel)
2013 - Doksanlar (Neşe)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar
2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer)
2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin)
2008 - Sınıf (Gökçe)
2006 - Bir Demet Tiyatro
2003 - Hayat Bilgisi (Demet)
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