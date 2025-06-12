'Pembe Fırtına' Kubilay Aka

351 MAÇA ÇIKTI

Metin Tekin, Beşiktaş'ta; 340, kiralık olarak oynadığı Vanspor'da;11 olmak üzere, kariyeri boyunca 351 maça çıkıp, 78 gol attı. Tekin, 53 kez de milli formayı giyerken 2 gol kaydetti.