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        Haberler Magazin 'Pembe Fırtına' Kubilay Aka - Magazin haberleri

        'Pembe Fırtına' Kubilay Aka

        Bir futbol etkinliğinde yeşil sahaya çıkan Kubilay Aka'ya 'Pembe Fırtına' lakabı takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:17
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        'Pembe Fırtına'
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        Beşiktaş'ın sembol futbolcularından Metin Tekin'e taraftarlar, 'Sarı Fırtına' lakabı vermişti. Tekin, siyah - beyazlı kulüpteki 15 yıllık kariyeri boyunca 14 kupa kaldırdı.

        351 MAÇA ÇIKTI

        Metin Tekin, Beşiktaş'ta; 340, kiralık olarak oynadığı Vanspor'da;11 olmak üzere, kariyeri boyunca 351 maça çıkıp, 78 gol attı. Tekin, 53 kez de milli formayı giyerken 2 gol kaydetti.

        Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyatan oyuncu Kubilay Aka, bir futbol etkinliğinde yeşil sahalarda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.

        Kubilay Aka'nın maç boyunca sergilediği başarılı performanstan, maçı seyredenler büyük keyif aldı.

        Maçı seyredenler, Kubilay Aka'nın hızını ve tekniğini Metin Tekin'e benzeterek kendisine 'Pembe Fırtına' lakabı taktı.

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        Kubilay Aka, ayrıca kaslarıyla Sylvester Stallone'nun 'Rocky III'teki görünümüne benzetildi.

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        #Kubilay Aka
        #Pembe Fırtına
        #beşiktaş
        #sarı fırtına
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