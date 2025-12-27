Pendikspor: 0 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıkan Esenler Erokspor ise puanını 34'e çıkardı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak. Esenler Erokspor, Adana Demirspor'a konuk olacak.