Pendikspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Pendikspor, 17 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Pendikspor deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.