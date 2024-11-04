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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Pendikspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:12
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        Pendikspor tek attı 3 aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

        Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Pendikspor, 17 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Pendikspor deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

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