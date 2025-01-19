Pendikspor: 4 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Pendikspor'un gollerini Nuno Sequeira, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç ve Erdem Çalık kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor, 30 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada bulunuyor (Yeni Malatyaspor'a -21 puan cezası verilmişti.)