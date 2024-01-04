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        Pendikspor, Gaziantep FK karşılaşmasında kötü gidişata dur demek istiyor

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Pendikspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligde 5 maçtır galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında bu kötü seriyi sona erdirmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:38
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        Pendikspor çıkış arıyor
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, Gaziantep FK’ya konuk olacak. Müsabaka yarın saat 17:00'de Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

        Ligde 5 maçtır galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında bu kötü seriyi sona erdirmek istiyor. Antep ekibi, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle elde ettiği 14 puan ile 19. basamakta bulunuyor.

        5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Pendikspor, Süper Lig’de son 5 maçında galibiyet alamadı. Kırmızı-beyazlılar, son 3 puanını 12. haftada ağırladığı Samsunspor’a karşı 1-0’lık skorla elde etmişti. İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı maçlarda sırasıyla Başakşehir, Galatasaray, Kayserispor ve Çaykur Rizespor’a mağlup oldu. Sezonun ilk yarısının son maçında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Pendikspor, bu karşılaşmada da berabere kaldı.

        5 maçtır galibiyete hasret kalan Pendikspor, kötü giden bu seriyi Gaziantep FK galibiyetiyle sonlandırmak istiyor.

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        3 GALİBİYETİN 2'Sİ DEPLASMANDA

        Süper Lig’de düşme hattında bulunan Pendikspor, 17 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu galibiyetlerin 2’sini deplasmanda oynadığı maçlarda elde etti. İstanbul ekibi, dış sahada 9. haftada Konyaspor’u 2-1, 11. haftada ise İstanbulspor’u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Kasımpaşa deplasmanlarından da beraberlikle döndü.

        Böylelikle Pendikspor, hanesine yazdırdığı 14 puanın 8’ini deplasman maçlarında kazanmış oldu.

        CEZALI OYUNCU YOK

        Zorlu müsabaka öncesi iki takımda da kart cezası olan oyuncu bulunmuyor. Ancak Pendikspor’da 3 sarı kartı olan Brezilyalı savunmacı Welinton, Gaziantep FK karşısında da kart görmesi halinde bir sonraki hafta Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

        Gaziantep ekibinde ise Papy Djilobodji, Lazar Markovic, Janio Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Denis Draguş 3’er sarı kartla sınırda yer alıyor.

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