Pendikspor, Uğur Uçar'la uzattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Giriş: 21.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:51
Kulübün açıklamasında, "Hikayemiz devam ediyor! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık. Birlikte daha güçlü, birlikte daha inançlı… Yeni hedeflere, omuz omuza." ifadelerine yer verildi.
