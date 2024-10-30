Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine düzenlediği operasyonlarla ilgili iki ülke savunma bakanının yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki bir sorusuna Ryder, ABD'nin "Türkiye'nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini" belirtti.

Ryder, ABD'nin PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü tekrarlayarak, "Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmakla ilgili olarak birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır." ifadelerini kullandı.