Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pentagon, UFO'larla ilgili yeni belgeler yayımlamaya başladı | Dış Haberler

        Pentagon, UFO'larla ilgili yeni belgeler yayımlamaya başladı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan Hava Fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 22:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pentagon UFO'lara dair yeni belgeler paylaştı

        Pentagon'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecesinin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada söz konusu sürecin, Pentagon'un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

        Gizliliği kaldırılmış dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" sitesinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin ek dosyaların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanacağı açıklandı.

        REKLAM

        Bakanlığın ilgili sitesinde yayımlanan 162 belgelik ilk seri, soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporları içeriyor.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size verdiğim söze gelirsek Savunma Bakanlığı, UFO/UAP dosyalarının ilk kısmını halkın incelemesi ve araştırması için kamuoyuna açtı." ifadesini kullandı.

        Bu dosyaların tespit edilip paylaşılması talimatını vermenin kendisi için onur olduğunu belirten Trump, önceki yönetimlerin bu konuda şeffaf olmamalarına karşın yeni belgeler ve görüntüler sayesinde halkın kendi kendine karar verebileceğini aktardı.

        Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce gizli tutulan bu dosyaların uzun süredir spekülasyonları körüklediğine işaret ederek ABD halkının bunları bizzat kendi gözleriyle görmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

        Hegseth, gizliliği kaldırılmış bu belgelerin yayımlanmasının, Trump yönetiminin "benzeri görülmemiş bir şeffaflığa olan samimi bağlılığını" gösterdiğini kaydetti.

        *Fotoğraflar: Pentagon (İHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki kişiyi darbedip cüzdanını gasbetti

        ANKARA'da 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç'ın (36), Zafer Savun'u (93) yaklaşık 4 dakika darbedip, içerisinde 7 bin lira olan cüzdanını gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yakalanan Aytaç, tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası