Geçen yaz Leicester City'den Harry Maguire'ı isteyen Manchester City, transfer dönemindeki rotasını yine Leicester City'ye çevirdi. Vincent Kompany'nin takımdan ayrılmasının ardından savunmayı yeniden yapılandırmak isteyen Pep Guardiola'nın Çağlar Söyüncü'yü istediği belirtildi.
The Sunday Times'ta yer alan haberde 23 yaşındaki savunmacının, Guardiola'nın oyun anlayışına uyduğu kaydedildi. Manchester City'nin ocak ayında David Silva'nın yerine orta saha, santrfor ve sağ bek transferleri yapmayı düşündüğü de belirtildi.
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