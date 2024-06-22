Pepe: Türkiye çok duygusal, biz olgun bir takımız

Pepe, maçı yorumlayarak "Çek Cumhuriyeti'ne karşı harika bir oyun oynadık, o golü yedik ama takım ne yapacağını biliyordu. Bugünse Türkiye çok duygusal bir takım, tutkuyla oynuyorlar. Biz ise olgun bir takımız. İlk yarıda Leao'yu birçok kez bire birde bulduk ve ilk gol o şekilde geldi.'' dedi.

Tribünlerdeki destek hakkında konuşan Pepe, "Harika bir atmosferdi, çok sayıda Türk vardı ama taraftarlarımızın desteğini de belirtmeden geçemeyeceğim. Sayıları azdı ama fark edilmelerini sağladılar. Onlara teşekkür etmek istedim." ifadelerini kullandı.