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PepsiCo Türkiye’nin eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi, yeni dönemde Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor.PepsiCo Türkiye’nin eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi, yeni dönemde Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim gibi başlıklar çerçevesinde hayata geçirdiği projelere devam eden PepsiCo, Fayda Gözeten Performans” yaklaşımına odaklanıyor.

PepsiCo Türkiye çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla gerçekleştirilen proje kapsamında PepsiCo ile “Okuyan Kızlar”; sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme, kişisel marka ve imaj yönetiminden girişimciliğe kadar 11 farklı başlıkta, 6 ay sürecek, 45 saatlik çevrimiçi eğitim programının bir parçası olacak.

PepsiCo’nun T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde devam eden ‘GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’ eğitimlerine katılan ancak sosyo-ekonomik şartlar sebebiyle lise ve sonrası eğitimlerine devam edemeyecek durumda olan başarılı kız öğrencilerini desteklendiği ‘Kızlarımız Okuyor’ projesiyle 12 yılda 150’yi aşkın kız öğrenciye erişildi. İki yıl önce “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” adıyla yenilenen projeyle; birey olarak farkındalığı gelişmiş ve kendi başına karar alabilen, değişen ve dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve bu konularda inisiyatif alan bireylerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

PepsiCo Türkiye Genel Müdür Ece Aksel, “GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile 18 yılda 250.000’den fazla çocuğa ulaşarak çocuklarımızın gelişimlerini desteklemiş bir şirket olarak; bu projeden ilham alarak 2009 başladığımız “Kızlarımız Okuyor” projemiz, PepsiCo gönüllüleri sayesinde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2019 yılında değer odaklı gelişim yaklaşımı çerçevesinde, “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” adıyla yenilediğimiz projemizi bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Hâlihazırda 47’si ortaöğretim, 7’si yüksekokul ve üniversite öğrencisi olmak üzere 54 kız öğrenciyi bu projemizle destekliyoruz. Ekonomik sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen lise ve üniversite eğitim masraflarına destek olmak üzere yola çıktığımız projemiz bugün; kızlarımızın kişisel gelişimlerinin ötesinde toplumsal gelişimine da katkı sağlayabilecekleri bir yapıya dönüştü." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin, “Son üç yıldır PepsiCo’nun kız öğrencilere yönelik yürüttüğü bu sosyal sorumluluk projesinin eğitim çözüm ortağı olarak, projeye katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor Projesi”nin bir paydaşı olarak, kendilerini eğitmek ve geliştirmek isteyen ancak ekonomik kısıtlardan ötürü bu şansa sahip olamayan kızlarımıza, geleceklerini tasarlarken ve kariyerlerini planlarken destek olmak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.