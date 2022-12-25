Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Pera isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

PERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Pera ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Pera isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Pera isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

PERA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Pera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Peri Karşı yaka, öte. İstanbul, Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semt.

PERA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Pera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Pera ismini koymak caizdir.

PERA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Pera ismini kullanan 427 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Pera ismini kullanan 229 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Pera ismini kullanan 26 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Pera ismini kullanan 33 kişi bulunmaktadır.

PERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Pera isminde olan kişilerin iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.