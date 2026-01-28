Pera Müzesi’nden, Osmanlı’nın sınır kenti Budin’e dair seminer

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi; Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Osmanlı döneminde Budin’de gündelik hayatın izlerini taşıyan maddi kültür unsurlarını odağına alan “Adrienn Papp ile Osmanlı Budin’ine Bir Bakış: Arkeolojik Kazılarda Bulunan Ağırlıklar” başlıklı bir seminer düzenliyor. 13 Şubat Cuma saat 17.00’de, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik, Budin’in Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır bölgesindeki stratejik konumunu arkeolojik veriler üzerinden tartışmaya açıyor.

Bugünkü Budapeşte’nin tarihî merkezlerinden olan Budin, geçmişte Macar Krallığı’nın kraliyet merkezi olarak önemli bir kentsel yerleşime sahipti. 1541–1686 yılları arasındaki Osmanlı hâkimiyeti sırasında ise Budin eyaletinin merkezi olarak Osmanlı yönetiminin kilit noktalarından biri haline geldi. Bu dönemde kentte, Balkanlar’dan gelen yeni yerleşimcilerle birlikte Macar nüfus da yaşamaya devam etti. Orta Çağ’dan devralınan alışkanlıklar ile Osmanlı döneminde ortaya çıkan yeni pratikler iç içe geçerek Budin’in gündelik hayatında özgün bir kültürel yapı oluşturdu.

AĞIRLIKLAR ÜZERİNDEN BİR SINIR KENTİNİ OKUMAK

Budin’de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ağırlıklar, bu kültürel etkileşimin somut izlerini taşır. Osmanlı’ya özgü disk biçimli ve çok düzlemli terazi ağırlıkları ile kantar ağırlıklarının yanı sıra kap biçimli örnekler de kentte bulunmuştur. Dikkat çekici biçimde bu objeler yalnızca pazar yerlerinde değil, banliyöler de dâhil olmak üzere kentin tamamına yayılmıştır. Bu buluntular, ticaretin ve ölçü sistemlerinin Budin’in tüm dokusuna nüfuz ettiğini gösterir.

ARKEOLOJİK VERİLERLE OSMANLI BUDİN’İ

Macar arkeolog ve tarihçi Adrienn Papp’ın vereceği seminer, söz konusu ağırlıkları yalnızca teknik objeler olarak değil, Budin’in Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır bölgesindeki konumunu anlamaya imkân veren tarihsel veriler olarak ele alıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bu gündelik kullanım nesneleri üzerinden, kentin sosyal ve ekonomik yapısı ile Osmanlı ve Macar toplulukları arasındaki etkileşim tartışmaya açılıyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir ve dili Türkçedir. Rezervasyon alınmamaktadır.