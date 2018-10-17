Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE 20,3 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,9 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.





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