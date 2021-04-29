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Haberlerİş-YaşamPerakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu yayımlandı
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2 marka Türkiye'yi devler arasında temsil etti

Deloitte’un her yıl hazırladığı Perakendenin Küresel Güçleri raporu yayımlandı. Rapor en büyük 250 perakende şirketinin ortalama şirket büyüklüğünün 19.4 milyar dolara yükseldiğini ortaya koyarken, listede bu sene de Türkiye’yi BİM Birleşik Mağzacılık A.Ş. ve A101 temsil ediyor. BİM listenin 152’nci sırasında yer alırken, A101 ise 244’üncü sırada kendine yer buldu. Raporda yer alan bilgilere göre, ilk 250 içerisinde bu sene de sektör bazında en fazla sayıda şirket, 135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründen oldu

Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu yayımlandı
HABERTURK.COM

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri raporunu yayınladı. Rapora göre, en büyük 250 küresel perakende şirketi, 2019 mali yılında (30 Haziran 2020 ile biten) 4.85 trilyon dolar tutarında toplam gelir elde ederek, yüzde 4.4'lük bileşik büyümeyi temsil etti. Türkiye’den ise 152’nci sıra ile BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş. ve 244’üncü sıra ile A101 bu yıl da listedeki yerini aldı.

Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250'nin toplam perakende geliri içindeki payı, bir önceki yıl yüzde 32.2 iken, bu sene yüzde 32.7'ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir artışı (dolar bazında gelirlerinin ağırlıklı ortalama büyümesi),ilk 250 perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4.4 olarak gerçekleşti. Listede ilk 10’da 7 şirketle yer alan ABD bu yıl da hakimiyetini sürdürdü.

Gelir düzeyine göre sıralama

Şirket adı

Menşei

2019 mali yılı perakende geliri

(milyon ABD $)

1

Walmart Inc

ABD

523.964

2

Amazon.com Inc

ABD

158.439

3

Costco Wholesale Corporation

ABD

152.703

4

Schwarz Group

Almanya

126.124

5

The Kroger Co.

ABD

121.539

6

Walgreens Boots Alliance Inc

ABD

115.994

7

The Home Depot Inc.

ABD

110.225

8

Aldi Einkauf GmbH & Co oHG and Aldi International Services GmbH & Co oHG

Almanya

106.326

9

CVS Health Corporation

ABD

86.608

10

Tesco PLC

İngiltere

81.347

İlk 250 içerisinde bu sene de sektör bazında en fazla sayıda şirket, 135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründen oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren bu şirketler perakende gelirinin yüzde 66’sını oluşturdu. Perakendeciler 23.7 milyar dolar ile en büyük ortalama gelire sahip olmalarına rağmen, aynı zamanda yüzde 2 ile en düşük net kar marjına sahip sektör olarak da ortaya çıktı.

Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıkarken, gelir açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk 250’nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

BİM VE A101 TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Listede 5 sıra yükselerek 152’nci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş., geçen sene 6.6 milyar dolar olan gelirini bu yıl yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. BİM, 2014-2019 yılları arasında yüzde 22.7’lik büyüme elde etti.

Listenin bir diğer Türk şirketi A101 ise 4.1 milyar dolarlık geliri ile 244’üncü sıradaki yerini aldı. A101, 2014-2019 yılları arasında ise yüzde 35’lik bir büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra her iki şirket de 2014-2019 finansal yıllarında en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde ilk 50 içerisinde yer aldı (A101 6., yüzde 35; BİM 11., yüzde 22.7).

'GIDA PERAKENDESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, "Türkiye’den iki şirketin bu listede yer almaya devam etmesi ve her ikisinin de en hızlı büyüyen 50 perakende şirketi arasına girmesi dikkat çekici. Tüketicilerin geleneksel perakende oyuncuları olan bakkal ve pazarların yerine daha çok değer kazandıkları modern perakende şirketlerini tercih etmesi, indirimli satış mağazalarının büyümelerine katkı sağladı. Buna ek olarak pandeminin etkisi ile online alışverişin artması ve ihtiyari ihtiyaçlara yönelik alışverişin azalması, gıda perakendesinde önümüzdeki dönemde büyümeyi etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

'10 YILDA YAŞANACAK DEĞİŞİM 6 AYDA YAŞANDI'

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise, "Büyüme sağlayan oyuncuların online kanalları daha iyi kullanan ve yeni pazarlarda etkinliklerini arttıranlar olduğunu görüyoruz. Salgınla birlikte tüketim alışkanlıklarında gelecek on yılda yaşanabilecek değişim altı ayda gerçekleşti. Online satış kanalı her zamankinden daha fazla büyümenin itici gücü olurken, yasaklar ve kapanmalarla birlikte yiyecek, içecek, ev aletleri ve evdeki yaşama dair ürünler tüketim içindeki payını artırdı. Öte yandan aksesuar, giyim ve lüks ürünler negatif etkilendi. Salgından olumlu etkilenen her iki şirketin de önümüzdeki yıl listede daha üst basamaklara yükselmesini bekliyorum” diye konuştu.

SALGIN BÜYÜKLERE AVANTAJ KÜÇÜKLERE DEZAVANTAJ YARATTI

Covid-19 salgınının perakende sektörüne etkilerine de yer veren rapor, büyük perakendecilerin salgınının sunduğu yeni tüketici fırsatlarından, özellikle de çevrimiçi alışveriş ve teslimattan yararlanabildiği ve mağazalarından ticaret yapmaya devam edebildiğini ortaya çıkarıyor.

Daha küçük çaplı perakendecilerin ise salgının neden olduğu tüketici davranışındaki büyük değişikliklerden, zorunlu mağaza kapanmaları ve seyahat yasakları nedeniyle ürün kategorilerindeki azalan talepten ve online çözümler üretme konusunda hızlı aksiyon alamamalarından dolayı daha fazla etkilendiğini gözler önüne seriyor.

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