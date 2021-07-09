Pereira, takımı formda tutmak istiyor

İHA

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kampta, oyuncularının fiziksel açıdan güçlenmeleri için antrenmanlar dışında da yardımcılarıyla yoğun bir mesai harcıyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibi özellikle fiziksel açıdan sezona tam anlamıyla hazır hale getirmek için değişik metotlar uyguluyor. Topuk Yaylası'ndaki hava şartları nedeniyle yoğun sis oluşan antrenman saatlerinde takımını salona alan Pereira, burada da oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Futbolcularıyla konuşmalarında onları çok çalışma ve kazanmaya inanan bir ekip olma üzerine motive ettiği öğrenilen Pereira'nın, bir diğer önem verdiği konunun da takımda gerçekleşmesini istediği pozitif hava olduğu belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunmaları sebebiyle izinli olan Zanka, Attila Szalai ve Enner Valencia katılmadı.

Hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar, çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.