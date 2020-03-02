Performans sanatçısı Ulay öldü

Ulay adıyla tanınan Alman sanatçı Frank Uwe Laysiepen 76 yaşında hayata veda etti.

Performans sanatının önemli isimlerinden biri olan sanatçı anolog fotoğraf ve Polaroid ile yaptığı çalışmalarla 1960 ve 1970'li yıllarda adından söz ettirmişti.

1976'da Amsterdam'da tanıştığı Marina Abramoviç’le birlikte yaptıkları performanslarla 12 yıl boyunca sanat dünyasının en heyecan verici ikilisi oldular. Özellikle Çin iki ucundan yola çıkıp ortada buluştukları performansları o yıllarda çok ses getirmişti.

2010’da New York MoMA Müzesi’nde Abramoviç’in yaptığı “Artist Is Present” performansı sırasında Ulay müzeye gitmiş ve bir seyirci gibi eski sevgilisinin karşısına oturmuştu. 1 dakika boyunca bakışmışlar ve o bakışma, uzun bir aşk filminden daha göz yaşartıcı bir filme dönüşmüştü.

Uzun süre kanserle mücadele eden Ulay, bu mücadelesinin filmini yapmıştı.

Sanatçı olmak isteyen gençlere "Her şeyden önce, sanat eğitimi almadan önce sanatı yeniden tanımlayın. Eğer sanatı yeniden tanımlayamayacaksanız hiç başlamayın" diye tavsiyelerde bulunan Ulay'ın, Marina Abramoviç'le gerçekleştirdiği performans şu anda Sakıp Sabancı Müzesi'nde süren 'Akış' isimli sergide yer alıyor.