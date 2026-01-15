Habertürk
        Peristeri: 61 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU

        Peristeri: 61 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri'yi 82-61 yendi. Bu sonucun ardından Aliağa Petkimspor, gruptaki galibiyet serisini üç maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:03
        Aliağa Petkimspor, Yunan ekibini devirdi!
        Aliağa Petkimspor, Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında konuk olduğu Yunan ekibi Peristeri'yi 82-61 mağlup etti.

        Andreas Papandreou Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde kapatan konuk takım, devre arasına da 40-36 üstün girdi.

        İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği mücadeleyi 82-61 kazandı.

        Konuk ekipte Yannick Franke, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Peristeri'de ise Jacob Van Tubbergen 14 sayıyla oynadı.

        Aliağa Petkimspor, grupta 3'te 3 yaptı. Peristeri ise ilk yenilgisini yaşadı.

