Periyot Numarası Nedir? Periyot Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Periyot Numarası Nedir?

Periyodik tablo kimyanın temel yapı taşlarından biri olup yatay satırlar şeklinde düzenlenmiştir. Periyot numarası nedir sorusuna cevap arıyorsanız eğer bu konuyu daha iyi anlamanız için bir örnek verelim. Periyodik tablonun bir apartmana benzediğini düşünün. Apartman çeşitli katlardan oluşur ve tablonun satırları da bu katlara benzer. Her katta yaşayan bazı elementler olduğunu varsayalım. Katların belirli numaraları vardır ve periyot numaraları da bu kat numaraları gibidir. Periyodik tabloda tüm elementler atom numaralarına göre sıralanır. Bu sıra belirli bir düzen içinde yer alır ve soldan sağa doğru uzanan yatay satırlar içindedir. Aslında periyot numaraları elementin atom yapısıyla ilişkilidir. Kısaca söylemek gerekirse periyot numarası, bir elementin atomundaki elektron katmanı sayısını gösterir.

Periyot Numarası Nerede Yazar?

Periyot numarası nerede yazar sorusunun cevabı aslında oldukça kolay… Bir önceki konu başlığında da açıkladığımız gibi periyot numaraları belirli bir düzene göre yatay satırlı periyot tablosunda yer alır. Soldan sağa doğru ilerleyen ve yatay satırlardan oluşan bu tablodaki yatay satır sayısı 7’dir. Bu 7 yatay sıraya periyot denir. Yatay satırlar bir periyotu temsil eder. Ayrıca periyot tablosunda yatay satırların üzerinde 18 dikey sütun bulunur. Periyodik tablonun genel yapısı bu şekildedir. Periyot numarası nerede yazar dediğimizde ise periyot numarası, tablonun sol bölümündeki yatay sayılardır.