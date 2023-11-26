Perşembespor-Çarşambaspor: 3-3 (MAÇ SONUCU)

Türk futbol tarihi bugün eşi benzeri görülmemiş bir heyecana sahne oldu. BAL 12´nci grubun 7´nci haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya geldi. İki takımın adının haftanın günlerini yansıtması nedeni ile futbolseverler de karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Perşembe İlçe Stadı´nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Perşembespor, 8´inci dakikada Mustafa Batuhan Akıncı´nın golü ile 1-0 öne geçti. Taraftarının desteği ile rakibine baskı yapmaya devam eden Ordu temsilcisinde Yasin Öztop 12´nci dakikada skoru 2-0´a taşıdı. Skorda dengeyi yakalamak için gol arayışına giren Çarşambaspor, 28´inci dakikada Abdulkadir Kaplan ile farkı 1´e indirdi. Ev sahibi ekipte Tansu Yazıcı, 37´nci dakikada bulduğu golle farkı yeniden 2´ye çıkardı. Perşembespor, devre arasına 3-1 önde girdi.

SON SANİYEDE 1 PUAN

Kıran kırana geçen mücadelenin ikinci yarısında Samsun temsilcisi, gol için yüklendi. 46´ncı dakikada yeniden sahneye çıkan Abdulkadir Kaplan, skoru 3-2´ye taşıdı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede Çarşambaspor, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. Konuk ekipte Hayri Kıcıkoğlu, 90+5´te attığı golle skorda eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmazken, Perşembespor ile Çarşambaspor yeşil sahadan 3-3´lük eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Ordu ve Samsun ekibi puanlarını 11 çıkarttı. "SAHADAN DOSTÇA AYRILIYORUZ"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, sahadan dostça ayrıldıklarını belirterek, "Çarşamba, Perşembe müsabakadan dostça ayrılıyoruz. Bu tip derbi maçların atmosferi yüksek oluyor. Ama yine de sakatlık yok, kavga yok. Bütün futbolcular birbirleri ile arkadaş. Son dakikada yediğimiz golle mücadele berabere bitti. Üzgünüz tabii ki. Ama dostluk kazandı. Kendi seyircimizi çok memnun etmek isterdik. Aslında 2-0´ı yakalamıştık. Avantaj bizdeydi. 2-1´den sonra 3´üncü golü de bulduk. Ancak bunlar tehlikeli skorlar. Son dakika heyecan ve savunmadaki eksiklerimiz nedeniyle maçın böyle bitmesi normaldi" dedi. `BU BİR EĞLENCE KAYNAĞI OLDU´

Çarşambaspor Antrenörü Zekeriya Köklükaya ise, "Öyle bir atmosfer oluştu ki, iki takım da var olma maçı gibi görüyordu karşılaşmayı. Onların takımı da, bizim takımımız da iyi. Mutlak bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu maç bizim için çok önemliydi. Almamız gerekiyordu. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Kaçırdığımız net iki pozisyon var. Futbol seyirci ile güzel. Seyirci de Çarşamba, Perşembe´ye dönüş, Perşembe Çarşamba´ya dönüş geçiş diye espriler yapıyorlardı. Bunlar güzel şeyler. Zaten ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu bir eğlence kaynağı oldu. Yaklaşık 2 haftadır zamanda geriye giden adam şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunlar güzel şeyler ama sahaya çıktığımızda 3 puanı almak için mücadele ediyoruz. Seyirciye de teşekkür ediyorum. İki takımın seyircisi centilmence takımlarını desteklediler. Bundan sonraki süreçte Perşembesporlu kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.