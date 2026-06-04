Persepolis'in çizeri Marjane Satrapi hayatını kaybetti

İran asıllı Fransız çizer, yazar ve yönetmen Marjane Satrapi, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Satrapi'nin ölümünü doğrulayarak, "Fransız kültürünün önde gelen isimlerinden biri ve kendisini özgürlüğe adamış bir sanatçıydı" diyerek "Eserleri evrensel bir mesaj taşıyan ve uluslararası alanda büyük bir takdir kazandıran bir isimdi" açıklamasında bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Satrapi'nin, İsveçli film yapımcısı ve oyuncu eşi Mattias Ripa'nın geçen yılki ölümünün ardından derin bir keder yaşadığı ve 'üzüntüden' hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Fransız Güzel Sanatlar Akademisi de Satrapi için taziye mesajı yayımlayarak, onun sinema ve sanat eğitimine adanmış bir isim olduğunu vurguladı.

1969 yılında İran'ın Reşt kentinde doğan Satrapi, 1994'te Fransa'ya yerleşmiş, çizgi romanları ve sinema çalışmalarıyla tanınmıştı. 2024 yılında Fransa Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilmişti.

Satrapi, özellikle 2007 Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü'nü kazanan ve 2008'de Oscar'a aday gösterilen otobiyografik eseri Persepolis ile dünya çapında tanınmıştı.

Eser, İran'daki İslam Devrimi'nin ardından ülkede yaşanan değişimi 9 yaşındaki Marjane'nin gözünden anlatıyordu.

Şah'ın devrilmesinin ardından radikal İslamcıların yönetimi ele geçirmesiyle birlikte kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasını anlatan eser, uluslararası alanda büyük ses getirmişti.

*Görsel AP'den servis edilmiştir.