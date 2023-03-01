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Peru'da kuryenin yanındaki kutuda mumya bulundu

Peru Polisi, Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sarhoş olduğu için dikkatlerini çeken bir kuryeyi aradıklarında sürpriz bir durumla karşılaştı. Kuryenin yanındaki soğutucu kutuda bir mumya bulundu.

Peru'da kuryenin yanındaki kutuda mumya bulundu
BBC TÜRKÇE
mumyaEPA

Peru Polisi, Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sarhoş olduğu için dikkatlerini çeken bir kuryeyi aradıklarında sürpriz bir durumla karşılaştı. Kuryenin yanındaki soğutucu kutuda bir mumya bulundu.

Kurye, bandajlanmış haldeki mumyayla oda paylaştığını ve “bir tür ruhani kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi ve arkadaşlarına hava atmak için kutuyu yanında taşıdığını ifade etti.

Kurye “Juanita” adını verdiği mumyayı, televizyonunun yanındaki bir kutuda tuttuğunu belirtti.

Adı açıklanmayan kurye ayrıca mumyanın ilk sahibinin babası olduğunu ifade ederken, babasının nereden bulduğunu söylemedi.

Uzmanlar, 600 ila 800 yaşında olduğu belirtilen mumyanın kuryenin sandığı gibi bir kadına değil, yetişkin bir erkeğe ait olduğunu belirtti.

1.51 boyundaki mumyanın öldüğü sırada 45 yaşından büyük olduğu sanılıyor.

mumyaReuters

İspanyolların gelişinden önceki döneme ait birçoğu gibi, mumya bandajlara sarılı halde ve fetüs pozisyonunda.

Bölgede yaşayan yerliler ölülerini mumyalıyordu. Bazı mumyalar gömülürken, bazıları önemli festivallerde dolaştırılıyordu.

Polis, bulunan mumyanın Kültür Bakanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

Yaşları 23 ila 26 arasında değişen kurye ve iki arkadaşı gözaltına alındı ve Peru’nun kültür mirasına karşı suç işleme şüphesiyle soruşturuluyorlar.

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