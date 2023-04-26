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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Peru’daki arkeolojik kazıda mumyalanmış iskelet bulundu

Peru'nun Lima kenti yakınlarında bulunan San Juan de Lurigancho bölgesindeki Cajamarquilla kazı alanında mumyalanmış iskelet kalıntılarına ulaşıldı

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  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Peru'nun Lima kenti yakınlarında bulunan San Juan de Lurigancho bölgesindeki Cajamarquilla kazı alanında yapılan arkeolojik çalışmalarda, MS 800-1200'lere ait olduğuna inanılan mumyalanmış iskelet kalıntıları ortaya çıkarıldı.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarılan iskelet kalıntılarının yaklaşık 12 ila 13 yaşlarında muhtemelen bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Kalıntılar Peru kıyılarındaki mumyalama kültürüne dair değerli bilgiler sunarak 1000 yıl önce bölgede yaşayan insanların yaşamlarına ışık tutuyor.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Cajamarquilla Arkeoloji Projesi Başkanı ve San Marcos Üniversitesi'nden arkeolog Yomira Huamán, mumyanın, 2 metre derinlikteki bir mezar yapısında bulunduğunu açıkladı.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Tuzlu toprak ve bölgenin doğal koşullarının doğal bir mumyalama sürecine yol açtığı ifade edildi.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Böylelikle mumyanın kollarının, bacaklarının, saçlarının ve hatta dişlerinin bir kısmının korunmasına neden olduğu belirtildi.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Huamán, mumyanın yüzyıllar önce yaşamış bir bireyin fiziksel özelliklerine nadir bir bakış sağladığını açıkladı. Huaman, "Buluntu çok iyi korunmuş olduğu için çok önemli" diyor.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Arkeologlar mumyanın yanı sıra, 'boleadora' adı verilen taştan bir silah, tabak, bakır bir iğne, tekstil kalıntıları, mısır, acı biber gibi çeşitli nesneler ve yiyecekler de buldu.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Bu bulguların, yaklaşık 900 yıl önce var olan Ichma kültürünün yaşam tarzı, beslenme şekli ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları sağladığı ifade edildi.

     
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    Öte yandan arkeologlar Şubat 2022'de Cajamarquilla'da 8'i çocuk olmak üzere 20 mumya bulmuşlardı.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

    *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş
  • Heyecan verici keşif! Tuzlu toprak sayesinde çok iyi korunmuş

 

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