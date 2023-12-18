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        Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | İstanbul'da metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kadın gözaltına alındı!

        Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!

        İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:25
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        Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!
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        İstanbul’da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı.

        GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

        İHA'da yer alan habere göre kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada yayınladı.

        POLİS, KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

        Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

        Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi.

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        EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        3 KADIN DA GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Emniyette ifadesi alınan Ceren A.’ya “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.’ya da “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.

        Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        #uyuşturucu
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