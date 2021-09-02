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Petlas'tan 39 milyon dolarlık ihracat rekoru

Yerli lastik markası Petlas, Ağustos ayında ihracat rekoru kırdığını açıkladı. Petlas AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "Aylık bazda 39 milyon dolar değerinde ihracatla tüm zamanların rekor seviyesine ulaştık. Daha önce yüzde 25 düzeyinde belirlediğimiz 2021 yılı ihracat büyümesi hedefimizi, yüzde 40 bandına revize ettik. Aylık ihracat tonajını Ağustos ayında 10 bin tonun üzerine çıkaran Petlas, dünya pazarlarına 500 bin lastik ihraç etti" dedi

Petlas'tan 39 milyon dolarlık ihracat rekoru
AA

Petlas AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Petlas'ın, Ağustos ayında bugüne dek en yüksek aylık ihracat rakamını elde ettiğini belirterek, "Aylık bazda 39 milyon dolar değerinde ihracatla tüm zamanların rekor seviyesine ulaştık" dedi.

Özcan,ülkeye sağladıkları ihracat gelirini artırmak ve 280 milyon dolar düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine katkılarını sürdürmek azminde olduklarını dile getirdi. Petlas'ın, geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarlarında büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özcan, 6 kıtada 120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına sahip ülkelerin de yer aldığını söyledi.

Petlas'ın ABD pazarına yönelik ihracatında da agresif hedeflerle hareket ettiğine dikkat çeken Özcan, şirketin ABD pazarına ihracatını orta uzun vadede 100 milyon dolar düzeyine ulaştırmayı, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve kalıcı büyüme elde etmeyi hedeflediğini, bu doğrultuda 60 milyon dolarlık yatırımını sürdürdüğünü kaydetti.

'500 BİN ADET İHRAÇ ETTİK'

Yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücüyle ürettikleri lastiklerle, bu yıl özellikle ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Özcan, "Ağustos ayında 39 milyon dolarla rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. Daha önce yüzde 25 düzeyinde belirlediğimiz 2021 yılı ihracat büyümesi hedefimizi, yüzde 40 bandına revize ettik. Aylık ihracat tonajını ağustos ayında 10 bin tonun üzerine çıkaran Petlas, dünya pazarlarına 500 bin lastik ihraç etti" diye konuştu.

Özcan, Petlas'ın ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği bölgelerin Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa olduğunu, ihracatın 1000'e yakın konteyner ve tırla gerçekleştirildiğini söyledi.

AKO Grup'un 2005'te Petlas'ı satın alması sonrasında yaptığı yatırımların 700 milyon dolar seviyesine yaklaştığını anlatan Özcan, "Şirketimizde gerek iç pazarda gerek ihracat pazarlarımızda lastik kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak en yüksek kalitede ürünlerin üretilmesi amacıyla yatırımlar sürekli devam ediyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın tümünde, özellikle de kamyon otobüs (TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

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