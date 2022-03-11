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Benzin fiyatlarında dolar farkı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 33 yükseldi. Bugün itibarıyla varil fiyatı 111 dolar civarında seyrederken bu hafta gelen son zamla benzinin litre satış fiyatı 20 lirayı aştı. Brent petrol son 1 yılda yüzde 79 yükselirken, benzinin satış fiyatı yüzde 187 yükseldi. Aradaki farkta eşel mobil sisteminin sona ermesi ve dolar/TL'de son 1 yılda yaşanan yüzde 102'lik artış oldu. Brent petrol 2014 yılında 111 dolar seviyesindeyken kur 2.11 olduğu için benzinin litresi 5.05 liradan satılıyordu. Petrolün 141 dolarla rekor kırdığı 2008'de ise dolar/TL 1.25 seviyesindeydi, benzinin litre fiyatı ise 3.61 liraydı. Yani Brent petrol fiyatı 2008'de bugünkü fiyatın yüzde 27 üzerindeyken benzinin pompa fiyatı yüzde 82 daha ucuzdu

Benzin fiyatlarında dolar farkı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle son zamanlarda arza yönelik endişeler dolayısıyla petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanma yaşanıyor.

Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı kısa süreliğine de olsa 130 doların üzerini gördü. Irak, BAE gibi ülkelerin petrol üretimini artırabileceğini açıklamasıyla fiyatlarda gevşeme oldu. Bunun yanında dün Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen Antalya zirvesine yönelik beklentilerle varil fiyatı 110 doların altına geriledi. Ancak zirvede barış yolunda herhangi bir somut adım atılmadı.

1 YILDA YÜZDE 79 YÜKSELDİ

Bu sabah itibarıyla ise 107-112 dolar aralığında hareketli bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı 130 dolardan dönse de 2022 genelinde yüzde 44 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 79'u buldu. Rusya'nın işgal girişiminin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ise yükseliş yüzde 33 oldu. Brent petrolün varil fiyatı koronavirüs salgınının talepte düşüşe yol açacağı endişesiyle Nisan 2020'de 18 dolara kadar gerilemişti.

Brent petrol varil fiyatının son 1 yıldaki seyri (dolar):

Son 1 yılda tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ancak Türkiye'de dolar/TL'de yaşanan yükseliş ve ÖTV'nin karşılandığı eşel mobil sisteminin sona ermesiyle pompa fiyatlarındaki zam oranları petroldeki yükselişi gölgede bıraktı.

DOLAR YÜZDE 102 YÜKSELDİ

Son 1 yılda Brent petrol yüzde 79 artarken, benzinin pompa satış fiyatı yüzde 187 yükseldi. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi bu farkın en önemli sebebi söz konusu dönemde Dolar/TL'nin yüzde 102 yükselmesi oldu.

Tarih Benzin (TL/Litre) Dolar/TL Brent ($/varil)
Haz.08 3,61 1,25 141
Nis.14 5,05 2,11 111
Mar.20 6,05 6,45 30
Mar.21 7,08 7,40 62
Mar.22 20,35 14,96 111

Pompa satış fiyatları rekor kırarken Brent petrolde henüz 2008 küresel krizindeki rekor seviyeye ulaşılmadı.

Brent petrol varil fiyatının son 25 yıldaki seyri (dolar):

Bugünkü 111 dolarlık seviye ise Nisan 2014'te görülmüştü. O dönem dolar/TL 2.11 seviyesindeydi. Türkiye'de benzinin ortalama litre satış fiyatı ise 5.05 liraydı.

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2008'de 141 dolarla tarihi zirvesini gördü. Brent petrol rekor kırarken benzer şekilde benzinin litre satış fiyatı da 3.61 lirayla zirve yapmıştı. Yani Brent petrol fiyatı 2008'de bugünkü fiyatın yüzde 27 üzerindeyken benzinin pompa fiyatı yüzde 82 daha ucuzdu.

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