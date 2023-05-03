Petrol fiyatlarında düşüş

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Dün 79,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 düşerek 73.79 dolara geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte ABD ekonomisine yönelik endişeler, bankacılık sektöründe devam eden kırılganlık ve Çin'de imalat sektörü zayıflığının devam etmesi etkili oldu.

Bunun yanında Morgan Stanley'in 2024'te küresel petrol pazarında 500 bin varil/gün arz fazlası oluşacağını öngörmesi ve yıl sonu için Brent fiyatı tahminini 75 dolara çekmesi de bugün Brent petrolünde düşüşü hızlandırdı.