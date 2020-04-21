Petrol fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Dünyadaki koronavirüs salgını petrol fiyatlarının da dengesini bozdu. Talep arz fazlasındaki artış sebebiyle petrolün varil fiyatı tarihin en düşük seviyelerini gördü. İşte güncel petrol fiyatları...

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi.

Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken günlük düşüş yüzde 41,88 oldu.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.