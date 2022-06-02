Petrol ithalatında artış

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 11,2 artarak 2 milyon 668 bin 276 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 772 bin 44 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 3 milyon 868 bin 259 ton oldu.

IRAK İLK SIRADA

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 256 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 974 bin 881 tonla Rusya ve 586 bin 434 tonla Kazakistan izledi.

Martta benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 düşüşle 209 bin 990 tona, motorin satışları yüzde 13,4 düşüşle 1 milyon 884 bin 818 tona geriledi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 241 bin 921 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT DA YÜKSELDİ

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı martta yüzde 58,2 artarak 253 bin 362 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 328 artarak 216 bin 551 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 3,8 artışla 121 bin 241 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 96,4 artışla 330 bin 233 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 71,6 artarak 1 milyon 93 bin 204 tona çıktı.

ÜRETİM VERİLERİ

Motorin türleri üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artışla 1 milyon 544 bin 838 ton, benzin türleri üretimi yüzde 41,4 artışla 413 bin 550 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 57,4 artışla 307 bin 916 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 144 artarak 191 bin 735 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 13,5 artışla 3 milyon 119 bin 360 tona çıktı.