Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.898,01 %-0,13
        DOLAR 36,4632 %0,05
        EURO 38,7630 %0,02
        GRAM ALTIN 3.414,12 %-0,11
        FAİZ 38,25 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,56 %0,61
        BITCOIN 86.966,00 %-0,61
        GBP/TRY 46,6746 %0,01
        EUR/USD 1,0623 %-0,03
        BRENT 70,74 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 5.582,09 %-0,11
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol Ofisi ile BP'nin birleşmesi tamamlandı - Enerji Haberleri

        Petrol Ofisi ile BP'nin birleşmesi tamamlandı

        BP Petrolleri AŞ'nin (BP) tasfiyesiz infisah sürecinin tamamlanmasıyla Petrol Ofisi Grubu, tüm hak ve yükümlülüklerin resmen sahibi oldu. Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 07:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        BP, Petrol Ofisi'ne resmen katıldı
        ABONE OL

        BP Petrolleri AŞ'nin (BP) tasfiyesiz infisah sürecinin tamamlanmasıyla Petrol Ofisi Grubu, tüm hak ve yükümlülüklerin resmen sahibi oldu.

        Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşmeyle BP Petrolleri AŞ'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

        BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.

        BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede "BP" markası ve "Petrol Ofisi" markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor.

        REKLAM

        Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, BP'nin Petrol Ofisi Grubu'na katılmasının kendileri ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı