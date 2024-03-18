Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki satışlarını yüzde 141 oranında artıran Peugeot, 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

2023'te 78 bin 632 adet otomobil satan Fransız marka, yüzde 6.4 pazar payına ulaşmış ve böylece son 19 yıldaki payını elde etmişti. Markanın bu performansı, Türkiye'yi Peugeot’nun satıldığı 147 ülke arasında da 4’üncü basamağa yükseltti.

Önceki günlerde bir araya geldiğimiz Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, bu sırayı korumaya kararlı olduklarını söyledi.

Reyhanoğlu, "Türkiye olarak, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin arkasından 4’üncü sıradayız. Arkamızda İspanya var, 2023'te İspanya’yı geçerek 4’üncü olduk. Geçen yıl 7'inci sıradan 4'üncü sıraya çıktık. Bu sene yüzde 6.4 pazar hedefliyoruz. Pazarın 2024'te 1 milyonlar seviyesinde ve hatta 1 milyon yüz binler seviyesine ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl tekrar 70 binler bandında bir satışa ulaşarak mevcut başarımızı sürdürülebilir ve sürekli kılmak istiyoruz. Bu yılki en önemli stratejimiz bu" dedi.

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MODELLERİN YÜZDE 75'İ YENİLENİYOR

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, bu yıl Türkiye'ye birden fazla yeni model getireceklerini de açıkladı.

Reyhanoğlu, "12 tane modelimiz var şu an Türkiye'de. Bu yıl 8 tanesi yenileniyor. Ürün adedi olarak baktığınızda yüzde 75’i. Yeni 208 dönüşümüne başladığımız ilk araç. Hemen arkasından ticari araç ürün gamımız yenilenecek. Bütün ticari araç ürünlerimiz yenileniyor. Amiral gemimiz elektrikli 3008’in lansmanını yaz aylarında planlıyoruz ve yıl sonuna doğru da başka bir SUV’miz 5008’in lansmanı gerçekleşecek" diye konuştu.

ELEKTRİKLİYE ÖZEL STRATEJİ

Elektrikli araçlara özel bir strateji hazırladıklarını da kaydeden Reyhanoğlu, "Markamızın globalde ilan edilmiş bir elektrikli araç stratejisi var. Bunun adı da E-Lion. Bu kapsamda 2025 yılı itibarıyla tüm modellerimizin elektrikli versiyonları satışta olacak. 2030 itibarıyla da Avrupa’da karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Elektrikli stratejimiz globalden başlayarak kademe kademe ülkelere yayılacak. Türkiye’de bu stratejinin uygulanması bu sene itibarıyla başlıyor" dedi.