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Fiat Chrysler (FCA) ve PSA Grubu'nun birleşmesi ile kurulan dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi Stellantis, ABD pazarına yönelik planlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, iki grubun birleşmesinden önce ABD pazarına yeniden girmeye hazırlanan Peugeot'nun bu adımı gerçekleştirmeyeceği kaydedildi.

Bunun yerine Stellantis'in ABD pazarındaki mevcut markaları RAM, Dodge, Chrysler ve Alfa Romeo'yu güçlendirmeye karar verdiği belirtildi. Peugeot, 1991 yılında ABD pazarındaki varlığına son vermişti.

Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı olan ABD, otomotiv markalarının iştahını kabartıyor. Güvenlik kuralları ve emisyon normları Avrupa'dan farklı olan ülkede, Stellantis bünyesindeki Jeep ve RAM markalarının yüksek kârlılık sağladığı daha önce açıklanmıştı.

Geçen yıl pandemi etkisi ile daralan ABD pazarında yüzde 1.6 oranında satışlarını artıran Alfa Romeo ise, yeni gelecek iki crossover modeli satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Son yıllarda yeni model çıkarmayarak sadece iki model ile varlık gösteren ve birleşme sonrası akıbeti merak konusu haline gelen Chrysler'in ise, yapılan son açıklamalar ile birlikte faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.