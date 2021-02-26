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Son yıllarda logo değiştiren markalar kervanına Fransız üretici Peugeot da katıldı. 1850 yılından bu yana aslan amblemi taşıyan 10 farklı logoya sahip olan şirket, 11'inci logosunu tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana kullanılan mevcut logo, markanın sınıf atlama stratejisini desteklemek adına değiştirildi.

Verilen bilgiye göre, Peugeot'un yeni logosunun markanın değerlerini taşıyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, yeni logonun evrenselliği ve çok kültürlü bir kimlik biçimini ifade ettiği edildi.

Fransız üreticinin yeni logosu ile yeni pazarları fethetmek, uluslararası büyümesini hızlandırmak, Fransız tasarımını ve bilgi birikimini buralara taşımayı hedeflediği de kaydedildi.

Yakın bir zaman önce Kia, General Motors, Volkswagen, Nissan, Opel ve BMW gibi otomobil markaları da logo değişikliğine gitmişlerdi. Söz konusu markaların logo değişikliklerinin sebebi olarak elektrikli otomobiller gösterilmişti.