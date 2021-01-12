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Otomotivde yeni trendler logoları değiştirdi

Otomotiv endüstrisinin küresel üreticileri, son 1 yıldır birbiri ardına logolarını değiştiriyor. Sektörde önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünen bu akıma, son olarak ABD'li üretici General Motors (GM) da katıldı. 60 yıldır kullandığı logosunda ilk kez büyük değişikliğe giden GM'den yapılan açıklamada, yeni logonun şirketin yeni vizyonunu yansıttığı belirtildi. Peki, GM ve rakiplerinin logolarını değiştirmelerinin ardında hangi sebepler yatıyor? Bu sorunun cevabı markaların yeni modellerine bakılınca anlaşılıyor. Her geçen gün yollardaki hakimiyetleri artan elektrikli otomobillerin, markaların logo değişikliklerinde temel etken olduğu görülüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Markalar logolarını yeniliyor - haberler
Logoları 'elektrik' çarptı!
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Bundan yaklaşık 6 yıl önce Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) araçlarındaki emisyon değerlerini düşük gösteren hileli bir yazılım kullandığının ortaya çıkması, otomotiv endüstrisinde dengeleri alt üst etti.

'Dizel skandalı' olarak anılan olay, toplumda ve otomotiv endüstrisinde geniş yankı uyandırdı. O tarihten sonra dizel otomobillerin çevreye olumsuz etkilerine karşı farkındalık hızla yükselirken, dünyanın farklı bölgelerinde uygulamaya alınan daha sıkı emisyon normları, üreticileri elektrikli araç geliştirmeye itti. Birçok büyük üretici dizel motor üretmekten vazgeçerken, sektördeki yeni dönem ile birlikte marka kimliklerini yenilemekten de geri kalmadı.

Otomobil markaları arasında bu kapsamda başlayan logo değiştirme furyasına, son olarak ABD'li üretici General Motors (GM) da katıldı. Chevrolet, Buick, GMC ve Cadillac gibi markaları bünyesinde bulunduran GM, küçük değişiklikler yaparak yaklaşık 60 yıldır kullanmaya devam ettiği logosunda ilk kez farklı bir tasarıma gitti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yeni logomuz sıfır trafik kazası, sıfır emisyon ve sıfır trafik vizyonunu yansıtıyor" denildi.

ABD'li üreticinin yeni logosu ayrıntılı incelendiğinde, öncüsünden farklı olarak şirketin baş harflerinin küçük harfler ile yazıldığı fark ediliyor. Önceki logodaki mavi zemin ve beyaz yazı karakteri yerine, beyaz zemin ve mavi yazı karakterine geçen şirketin, baş harflerinin altındaki çizgiyi de sadece 'm' harfinin altına denk gelecek şekilde kısalttığı görülüyor.

SLOGAN DA DEĞİŞTİ

GM'in bu hamlesinin arkasında, logo değiştiren diğer markalardakine benzer şekilde, elektrikli otomobillerin olduğu belirtiliyor.

ABD'li üreticinin bu kapsamda şirket sloganını da değiştirerek yeni sloganını herkes içeride anlamına gelen 'Everybody In' olarak belirlediği kaydedildi.

Yeni slogan ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan GM Global Pazarlama Müdürü Deborah Wahl, "Sloganımız liderlik etme amacımızı gösteriyor. Toplumu ileriye taşımak için aktif bir rol oynamak istiyoruz. Bu, altyapıyı genişletmeye yardımcı olmak, topluluklarda ilerlemeyi savunmak ya da elektrikli araç sahipliğinin avantajlarını test sürüşü ile anlatmak şeklinde olabilir" dedi.

Elektrikli otomobillere yönelen üreticiler arasında yer alan GM, yıllar önce kapısına kilit vurduğu Hummer markasını yüzde yüz elektrikli bir arazi aracı olarak yeniden hayata döndürmesi ile dikkat çekmişti.

Şirketin elektrikli Hummer'da kullandığı 'Ultium' isimli yeni platforma, GM bünyesindeki markalardan Cadillac'ın elektrikli crossover modeli Lyriq'te de yer vermesi bekleniyor.

3 BOYUTTAN 2 BOYUTA GEÇTİLER

En başta da belirttiğimiz gibi, otomotiv dünyasında son dönemde birçok markanın logosu değişti. Markalardan yapılan açıklamalar ve logoların ilk kez kullanılacağı modeller ise, yapılan değişiklerin ortak bir yönü olduğuna işaret ediyor.

En son geçtiğimiz hafta Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia logo değişikliğine gitmişti. Yılın ilk haftası bitmeden yeni logosunu Kore'nin Incheon kentinde Guinness Dünya Rekorları arasına giren bir etkinlik ile tanıtan Kia, yeni marka sloganı olarak da "ilham veren hareket" sözlerini belirlediğini duyurmuştu.

Kia'nın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song yeni logo ile ilgili olarak, "Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor. Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz, mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Koreli markanın yeni logosunun ilk kez 2019 yılında 'imagine by Kia' isimli elektrikli bir konsept otomobilde sergilendiğini hatırlatmakta yarar var.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NEDEN OLDU

Devam edecek olursak, iki Alman üretici Volkswagen ve BMW de yakın zamanda logolarını değiştiren firmalar arasında yer aldı.

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk seri üretim elektrikli otomobili ID.3'ü tanıtan Volkswagen, yeni logosunu da ilk kez bu otomobilin üzerinde dünyaya tanıtmıştı. Tarihinde 9'uncu kez logo değişikliğine giden Alman marka, 10'uncu logosu ile kendisi için yeni bir dönemin başladığı mesajını vermiş ve elektrikle çalışan ID.3'ü Beetle ile Golf'ten sonra marka tarihindeki en önemli model olarak lanse etmişti.

Bir diğer Alman üretici BMW'de yeni logosunu yüzde yüz elektrikli modeli i4'ün üzerinde sergilemişti. 23 yıl sonra logosunu değiştiren BMW, Volkswagen gibi logo tasarımında 3 boyuttan 2 boyuta geçmiş ve eski logosundaki siyah çerçeveyi kaldırmıştı.

Japon üretici Nissan da yakın dönemde logo değiştiren firmalar arasında yer aldı. Japon marka 20 yıldır kullandığı logosunu terk ederek, Alman firmalar gibi 2 boyutlu tasarıma geçti. Nissan'ın yeni elektrikli otomobili Ariya'nın yeni logo ile satışa sunulacağı belirtiliyor.

Rakiplerinin aksine logosunda daha küçük bir değişikliğe giden bir diğer Alman üretici Opel ise, yeni logosuna ilk olarak Mokka modelinde yer verdi. 1963 yılından beri çember ve şimşekten oluşan logo tasarımının değişimi hakkında yapılan açıklamada, logonun dış çemberinin daha ince hale getirildiği, 'Opel' yazısının ise bir mücevher parçasındaki gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildiği belirtilmişti.

Opel'in yeni logosunu ilk kez kullanacak Mokka, hem konvansiyonel motorlar hem de yüzde yüz elektrikle çalışan bir versiyon ile satılacak.

Rekabetin her zamankinden çetin olduğu otomotiv sektöründe, elektrikli model geliştirmek günümüzde başarının anahtarı olarak görülüyor. Sektördeki gelişmeler, logo değiştirmenin de yeni rekabetin bir parçası olduğunu gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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