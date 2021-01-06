Koreli otomotiv üreticisi Kia, bundan bir yıl önce duyurduğu üzere logosunu değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni logo markanın simetri, ritim ve yükselen elementlerine gönderme yapıyor. Yeni logo ile marka sloganı da yaratan Kia, slogan olarak "ilham veren hareket" sözlerini belirlediğini duyurdu.

Kia'nın yeni logosunda mevcuttakinden farklı olarak marka isminin el yazısı ile yazılmış olması dikkat çekiyor.

Yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kia'nın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, "Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor. Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor" dedi.

TANITIMDA REKOR KIRDI

Öte yandan, Güney Koreli üreticinin yeni logosu merak uyandıran bir etkinlik ile dünyaya tanıtıldı. Kore'nin Incheon kentinde havalanan 303 drone, senkronize bir biçimde havai fişek fırlatarak Kia'nın yeni logosunu gökyüzünde izleyenlere gösterdi.

Söz konusu etkinliğin kendi alanında bir rekora imza atarak, Guinness Dünya Rekorları arasına girdiği ve 'En çok insansız hava aracının simultane havai fişek fırlatması" rekorunu kırdığı belirtildi.

İLK KEZ CENEVRE'DE GÖSTERMİŞTİ

Koreli Kia, 90'lı yılların ortasından beri kullandığı mevcut logosunu yenileyeceğinin sinyalini ilk olarak Cenevre otomobil fuarında vermişti.

O dönemde fuarda 'imagine by Kia' isimli bir konsept model sergileyen Kia, yeni logosunu ilk kez bu araçta görücüye çıkarmıştı.

RAKİPLERİ DE DEĞİŞTİRDİ

Otomotiv endüstrisinde tarih boyunca yaşanan değişimler markaların zaman zaman logolarını değiştirmelerine neden oluyor. Kia'nın haricinde son zamanlarda iki Alman üretici de logolarını değiştirdi.

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk seri üretim elektrikli otomobili ID.3'ü tanıtan Volkswagen, yeni logosunu da ilk kez bu otomobilin üzerinde dünyaya tanıtmıştı. Tarihinde 9'uncu kez logo değişikliğine giden Alman marka, 10'uncu logosu ile kendisi için yeni bir dönemin başladığı mesajını vermiş ve ID.3'ü Beetle ile Golf'ten sonra marka tarihindeki en önemli model olarak lanse etmişti. Volkswagen, yeni logosunda 3 boyutlu tasarımını terk ederek iki boyutlu bir tasarıma geçti.

Bir diğer Alman üretici BMW'de yeni logosunu yüzde yüz elektrikli modeli i4'ün üzerinde sergilemişti. 23 yıl sonra logosunu değiştiren BMW, Volkswagen gibi logo tasarımında 3 boyuttan 2 boyuta geçmiş ve eski logosundaki siyah çerçeveyi kaldırmıştı. Bu sayede aracın kendi renginin de logonun içinde görünmesine izin verildiği ifade edilmişti.