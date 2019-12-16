Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın logosunu değiştirmek istediği iddia edildi. Söz konusu gelişme, şirketin Kore'de yaptığı tescil başvurusu ile ortaya çıktı.

Motor1'ın haberine göre, Koreli üretici 90'lı yılların ortasından beri kullandığı mevcut logosundan yakın bir süre içinde vazgeçecek.

Öte yandan, kaynaklar tescil için başvurulan yeni logonun sadece elektrikli ve alternatif yakıtla çalışan araçlarda kullanabileceğini de belirtiyor.

Kia'nın yeni logo denemesi, ilk olarak Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkan 'imagine by Kia' isimli konsept araçta yer almıştı.

Koreli üreticinin logo değiştirme hamlesi, otomotiv endüstrisinde yeni değil. Öyle ki, Alman otomotiv devi Volkswagen de 20 yıldan fazla kullandığı logosunu geçtiğimiz aylarda değiştirmişti.

Volkswagen'den o dönem yapılan açıklamada, yeni logonun elektrikli araçlar ile başlayan yeni döneme uyum sağlandığı bildirilmişti.