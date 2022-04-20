Peygamberimizin doğum günü Miladi takvime göre 20 Nisan 571 yani 12 Rebiülevvel Pazartesi günü olarak belirlendi. Son peygamber Hz.Muhammed'in dünyaya teşrfi ettiği hafta İslam alemi tarafından kutlu doğum haftası olarak kutlanıyor. İçerisinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde "Kutlu doğum haftası ne zaman, Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?" araştırmaları hız kazandı. İşte, kutlu doğum haftası tarihi...