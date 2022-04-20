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Peygamberimizin doğum günü ne zaman? 2022 kutlu doğum haftası hangi gün?

Peygamberimizin doğum günü hakkında aramalar hız kazandı. Mağfiret, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan'ın sonları yaklaşılmasıyla birlikte kutlu doğum haftası tarihi araştırılmaya başladı. Yüce Allah'ın "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" dediği Hz.Muhammed 20 nisan 571 yılında dünyaya teşrif etti. İşte, Peygamberimizin doğum tarihi...

  • 01
    Peygamberimizin doğum günü ne zaman? 2022 kutlu doğum haftası hangi gün? Mevlidi Nebi tarihi

    Peygamberimizin doğum günü Miladi takvime göre 20 Nisan 571 yani 12 Rebiülevvel Pazartesi günü olarak belirlendi. Son peygamber Hz.Muhammed'in dünyaya teşrfi ettiği hafta İslam alemi tarafından kutlu doğum haftası olarak kutlanıyor. İçerisinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde "Kutlu doğum haftası ne zaman, Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?" araştırmaları hız kazandı. İşte, kutlu doğum haftası tarihi...
  • 02
    Peygamberimizin doğum günü ne zaman? 2022 kutlu doğum haftası hangi gün? Mevlidi Nebi tarihi

    KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN?

    Peygamber Efendimizin Hz.Muhammed'in doğumunun yer aldığı Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihlerine denk geliyor.

    Her yıl bu tarih aralığına denk gelen mevlid-i nebi yani kutlu doğum haftası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimiyle belli oluyor.
  • 03
    Peygamberimizin doğum günü ne zaman? 2022 kutlu doğum haftası hangi gün? Mevlidi Nebi tarihi

    PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi konusunda farklı kaynaklar bulunuyor.  Kimi kaynaklarda 17 Haziran 569, 570, kimi kaynaklarda ise 20 Nisan 571 yılı olarak geçse de Fil Vak'ası'nın gerçekleştiği yılın 9 Rebîülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit edilmiştir.

    Peygamberimizin doğum günü miladi takvime göre 20 Nisan gününe denk gelirken Diyanet takvimine göre  kutlu doğum haftası 20-26 Nisan tarihleri arasına denk geliyor.
  • 04
    Peygamberimizin doğum günü ne zaman? 2022 kutlu doğum haftası hangi gün? Mevlidi Nebi tarihi

    MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLAMALARI

    Hz. Muhammed'in doğum günü Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 

    1989 yılında "Kutlu Doğum Haftası" adıyla başlatılan, bazen hicrî takvim bazen ise milâdî takvim esas alınarak düzenlenen kutlu doğum haftası etkinlikleri

     2010 yılında yayımlanan yönetmelik ile resmî kutlama haftası niteliğini kazanmıştır.

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