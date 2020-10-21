Çay saatlerinizde misafirlerinize ikram edebileceğiniz börek çeşitlerinden, Peynirli börek tarifi vereceğim sizlere. Çocukların beslenmesine de koyabileceğiniz çıtır çıtır bir lezzet.
Peynirli Börek Tarifi Malzemeler:
• 2 adet yufka
• 1/2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı
• 3 kahve fincanı beyaz peynir
• 1 kahve fincanı ılık süt
• 1 yumurta
• Yarım demet maydanoz
• 1/2 su bardağı zeytinyağı
Peynirli Börek Tarifinin Yapılışı:
• Yufkalar kesilerek 4 eşit parçaya bölünür, elde edilen 8 parça yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanır.
• Peynir, kıyılmış maydanoz, yumurta ve süt karıştırılarak bulamaç kıvamında harç hazırlanır.
• Bu harç, kesilip yağlanmış yufka parçalarının geniş kenarlarına yayılır.
• Yufkalar harç ile birlikte fazla sıkmadan sarılır ve açılmaması için uç kısımları hafifçe ıslatılır.
• Sarılan börekler bir kaba yan yana dizilir, 10 dakika bu şekilde bırakılır.
• Tavaya 1/2 su bardağı zeytinyağı konarak ateşe oturtulur.
• Yağ kızınca börekler şekilleri bozulmadan tavaya konur ve her iki yanında kızartılır.
• Pişen böreklerin yağı iyice süzülüp, servis tabağına alınır ve sıcak sıcak servis yapılır.
• Afiyet olsun...
Püf Noktası:
• Bu tarifi aynı şekilde yaparak fırında da pişirebilirsiniz.
• Yufkanın üzerine yumurta sürüp, susam ya da çörekotu da serpebilirsiniz.
• 175 derece fırında 25-30 dakika kadar alt üst kızarana kadar da pişirilebilir.
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