Çay saatlerinizde misafirlerinize ikram edebileceğiniz börek çeşitlerinden, Peynirli börek tarifi vereceğim sizlere. Çocukların beslenmesine de koyabileceğiniz çıtır çıtır bir lezzet.

Peynirli Börek Tarifi Malzemeler:



• 2 adet yufka

• 1/2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

• 3 kahve fincanı beyaz peynir

• 1 kahve fincanı ılık süt

• 1 yumurta

• Yarım demet maydanoz

• 1/2 su bardağı zeytinyağı



Peynirli Börek Tarifinin Yapılışı:

• Yufkalar kesilerek 4 eşit parçaya bölünür, elde edilen 8 parça yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanır.

• Peynir, kıyılmış maydanoz, yumurta ve süt karıştırılarak bulamaç kıvamında harç hazırlanır.

• Bu harç, kesilip yağlanmış yufka parçalarının geniş kenarlarına yayılır.

• Yufkalar harç ile birlikte fazla sıkmadan sarılır ve açılmaması için uç kısımları hafifçe ıslatılır.

• Sarılan börekler bir kaba yan yana dizilir, 10 dakika bu şekilde bırakılır.

• Tavaya 1/2 su bardağı zeytinyağı konarak ateşe oturtulur.

• Yağ kızınca börekler şekilleri bozulmadan tavaya konur ve her iki yanında kızartılır.

• Pişen böreklerin yağı iyice süzülüp, servis tabağına alınır ve sıcak sıcak servis yapılır.

• Afiyet olsun...



Püf Noktası:

• Bu tarifi aynı şekilde yaparak fırında da pişirebilirsiniz.

• Yufkanın üzerine yumurta sürüp, susam ya da çörekotu da serpebilirsiniz.

• 175 derece fırında 25-30 dakika kadar alt üst kızarana kadar da pişirilebilir.