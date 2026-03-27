        Haberler Spor Futbol PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası - Futbol Haberleri

        PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli para cezaları verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası

        Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübe çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 65 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

        1 - Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Bilgin hakkında, 19.03.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla veca tayinine yer olmadığına,

        2 - Trabzonspor'un, 18.03.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı misafir tribünü blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        3 - Kayserispor Kulübü'nün, 19.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        4 - Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Claudio Matias Kranevitter'in, 19.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        5 - Beşiktaş'ın, 19.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt tribün 108-109-111, kuzey üst tribün 408-409-410, batı alt tribün 103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        6 - Kasımpaşa'nın, 19.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 405 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?